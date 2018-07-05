بوتين يغيب عن مباراة روسيا أمام كرواتيا بالمونديال

موسكو: بات من المستبعد أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا بعد غد السبت في دور الثمانية لكأس العالم.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس “حتى الآن المباراة ليست مطروحة على جدول مواعيد بوتين”.

وتقام المباراة مساء السبت في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين سيتابع المباراة من موسكو.

ولم يحضر بوتين سوى المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا والتي جمعت بلاده بالسعودية في 14 حزيران/يونيو الماضي.(د ب أ).