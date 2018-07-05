ماي تؤكد أن الشرطة البريطانية ستبذل كل ما بوسعها لتوضيح التسمم بمادة نوفيتشوك -(فيديوهات)

برلين: أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس أن الشرطة “ستبذل كل ما في وسعها” لتوضيح حالات التسمم الجديدة بمادة نوفيتشوك في بريطانيا التي سبق أن استخدمت لتسميم جاسوس روسي سابق.

وقالت خلال زيارة لبرلين “ان تعرض شخصين جديدين لمادة نوفيتشوك في بريطانيا أمر مقلق للغاية وأعرف ان الشرطة ستبذل كل ما في وسعها في تحقيقاتها لتحديد ما حصل”.

وبعد أربعة أشهر على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته بمادة نوفيتشوك في سالزبري، عُثر السبت على بعد نحو 15 كلم من هذه المدينة، على شخصين يبدو أنهما تعرضا للسمّ نفسه في حالة حرجة، بحسب الشرطة.

ونفت روسيا التي يُشتبه بوقوفها خلف تسميم سكريبال، أي علاقة بالحادث.

وماي التي تزور برلين لمناقشة انسحاب بلادها من الاتحاد الاوروبي وقمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة الأسبوع المقبل، شكرت للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل “دعم ألمانيا الثابت بعد الاعتداء بالسلاح الكيميائي في سالزبري”..(أ ف ب).