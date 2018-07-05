موسكو تدعو الشرطة البريطانية إلى عدم التورط في “ألاعيب سياسية قذرة”

موسكو: دعت موسكو الشرطة البريطانية الخميس الى عدم التورط في “الاعيب سياسية قذرة” و”التعاون” مع روسيا بعد تسمم شخصين بمادة نوفيتشوك التي استخدمت قبلا لتسميم عميل روسي سابق وابنته.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي “ندعو قوات الأمن البريطانية الى عدم التورط في ألاعيب سياسية قذرة بدأتها بعض الجهات في لندن والى التعاون مع قوات الأمن الروسية حول التحقيق”.

وتابعت زاخاروفا ان “حكومة تيريزا ماي وممثليها سيتعين عليهم الاعتذار عن كل ما صدر منهم أمام روسيا وأيضا أمام الاسرة الدولية، لكن ذلك سيحصل لاحقا”.

وتحقق الشرطة البريطانية الخميس في تعرض زوجين بريطانيين لغاز الاعصاب نفسه الذي استخدم في تسميم الجاسوسي الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في وقت سابق هذا العام.

وشعر البريطانيان بوعكة السبت في بلدة ايمزبري القريبة من مدينة سالزبري حيث عثر على سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي على مقعد في 4 آذار/مارس في حادثة اثارت ازمة دبلوماسية مع روسيا.

وأعلنت الشرطة البريطانية في ساعة متأخرة الاربعاء ان التحاليل التي اجريت للزوجين، اللذين عرف عنهما الإعلام انهما دون ستورغيس (44 عاما) وتشارلي رولي (45 عاما)، بينت انهما تعرضا لغاز نوفيتشوك، لكنها لم تؤكد ما اذا كان من العينة نفسها التي استخدمت في تسميم سكريبال وابنته.

ونوفيتشوك غاز اعصاب له استخدامات عسكرية، طوره الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.(أ ف ب) .