جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في جنوب غرب سوريا

نيويورك- (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”- من عبد الحميد صيام:

بدأت الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن. ومن المقرر أن يعقد أعضاء المجلس بعد الانتهاء من بند اليمن جلسة مشاورات مغلقة حول الأوضاع الإنسانية المتردية في جنوب غرب سوريا. وتأتي جلسة المشاورات هذه بطلب من كل من السويد التي ترأس المجلس لهذا الشهر، بالإضافة إلى الكويت، العضو العربي الوحيد في المجلس.

وقد علمت “القدس العربي” من مصادر دبلوماسية أنه من المتوقع أن يقدم السيد مارك لوكاك، منسق الشؤون الإنسانية ومساعدات الطوارئ بالأمم المتحدة، تقريرا مفصلا لأعضاء المجلس حول الأوضاع الإنسانية في المنطقة وخاصة على الحدود الأردنية الموصدة في وجه المشردين. ولكن لا تتوقع المصادر أن يصدر عن المجلس أي بيان أو موقف جماعي بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

وكان نائب المتحدث الرسمي للأمين العام، فرحان حق، قد أعلن في وقت سابق أن عدد المشردين السوريين في مناطق القتال يتراوح بين 270 إلى 330 ألفا. وتقول المصادر الدبلوماسية إن الهجوم الذي تخوضه القوات الحكومية السورية، بدعم من القوات الروسية في المنطقة قد تسبب في هذا النزوح الجماعي الأكبر والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 214 مدنيا من بينهم 65 طفلا و 43 إمرأة على الأقل. وتحاول الأمم المتحدة العمل مع كافة الأطراف لإيصال المساعدات الإنسانية للمشردين الذين تركوا في العراء وعلى الحدود السورية الأردنية.