النمسا وألمانيا تعتزمان إغلاق طرق اللاجئين بالبحر المتوسط بالتعاون مع إيطاليا

فيينا : أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الخميس عزم بلاده وألمانيا إغلاق طرق البحر المتوسط التي يسلكها اللاجئون بالتعاون مع إيطاليا.

وقال كورتس اليوم بعد لقاء مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بالعاصمة النمساوية فيينا إنه من المقرر أن يكون هناك لقاء الأسبوع القادم لوزراء داخلية الدول الثلاث في مدينة إنسبروك النمساوية لمناقشة هذا الأمر.

ومن جانبه، أوضح زيهوفر أن الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه في سياسة اللجوء بين طرفي الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليس من شأنه أن يؤدي إلى سلبيات بالنسبة للنمسا.

وقال الوزير الألماني: “إننا لن نحمل النمسا الآن، ولا في المستقبل مسؤولية اللاجئين، الأمر الذي هي ليست مسؤولة عنه”.

يشار إلى أن الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل يتكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يرأسه زيهوفر.(د ب أ).