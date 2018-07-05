تقارير: ريال مدريد يعير أشرف حكيمي لبروسيا دورتموند

دورتموند: كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الخميس عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أعار لاعبه المغربي أشرف حكيمي لنظيره بروسيا دورتموند الألماني.

وطبقا للصحيفة الألمانية، اتفق الناديان على أن يبقيا تفاصيل الصفقة طي الكتمان.

وكانت مجلة “كيكر” الرياضية الألمانية قد أشارت قبل أسبوع إلى أن بروسيا دورتموند تغلب على ناديي نابولي وإشبيلية في سباق الحصول على خدمات اللاعب المغربي19/ عاما./

ولم تصدر أي تأكيدات حتى الآن من قبل النادي الألماني على هذه الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام بشأن الصفقة المذكورة.

ويمكن لحكيمي أن يكون له دورا بارزا في دورتموند بجانب الظهير الأيمن للفريق، ووكاش بيشتشيك33/ عاما/، أو اللعب في مركز الجناح الأيسر كما يفعل في المنتخب المغربي.

وشارك حكيمي في المباريات الثلاث للمنتخب المغربي في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، التي ودعتها المغرب مبكرا.

وظهر حكيمي في الموسم السابق في تسع مباريات بالدوري الإسباني “الليجا” ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت “بيلد” أن تعاقد اللاعب المغربي الشاب يمتد مع ريال مدريد حتى عام .(د ب أ).