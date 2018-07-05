تعليمات “الكنيست” لأعضائه بشأن اقتحام المسجد الأقصى

لندن-”القدس العربي”:

عقب قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الاقصى وزّع مسؤول الأمن في الكنيست الإسرائيلي، وثيقة تعليمات للأعضاء بشأن اقتحام المسجد.

ووفقا للقناة العبرية السابعة، فإن رئيس الكنيست بولي إدلشتاين الذي امر بتوزيع الوثيقة أكد نه يحق لأعضاء الكنيست مثل أي مواطن اسرائيلي دخول الحرم القدسي.

وتنص التعليمات ان على عضو الكنيست الذي يرغب باقتحام الاقصى تقديم طلب مسبق بـ 24 ساعة، كما يمنع عليه القاء الخطب والتصريحات و الاحتكاك بعرب أو إسرائيليين.