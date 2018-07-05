هذه الأنهار هي المسؤولة عن التلوث البيئي في العالم

لندن-”القدس العربي”:

أكد تقريرا لعلماء ألمان من مركز برلين لدراسة البيئة والصحة ان 9 أنهار في جنوب شرق آسيا وإفريقيا هي المسؤولة عن التلوث العالمي.

ونقلت ” ديلي ميل ” عن العلماء قولهم إن تزايد النفايات السامة في هذه الأنهار الملوثة للبيئة في العالم، سيرفع معدلات النفايات التي تصب في مياه المحيطات، وستغير سميّتها عالم الحيوان في البحار وسينعكس ذلك التلوث ايضا على الإنسان بعد ذلك بشكل كارثي.

وأظهرت دراسات فريق البحث البيئية التي أجريت في جنوب شرق آسيا، أن نهر يانغتسي (أطول أنهار الصين وآسيا وثالث أطول أنهار العالم) هو الأكثر تلوثا في العالم، حيث يلقي سنويا ما لا يقل عن 1.5 مليون طن من النفايات واللدائن البلاستيكية في البحر الأصفر عند مصبه.

كما ان من بين المصادر المائية الرئيسية للتلوث أيضا أنهار: السند (أطول وأهم نهر في باكستان وشبه القارة الهندية) والنيجر (أهم نهر في غرب إفريقيا) والنيل (أطول أنهار الكرة الأرضية) ونهر ميكونغ وخيخة وآمور ونهر اللؤلؤ.

ويعد نهر غانغ (أحد أكبر أنهار شبه القارة الهندية) أكثر الأنهار سمية في العالم، إذ تحتوي نفاياته على خليط كبير من النفايات المنزلية والصناعية.