البحرية الأمريكية تقول إنها ستحمي التجارة بعد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز

لندن: قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس إن البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وتدفق حركة التجارة، وذلك بعدما هددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وهددت إيران في الأيام القليلة الماضية بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي مهم لإمدادات النفط العالمية، إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات الإيرانية.

وقال قائد بالحرس الثوري الإيراني أمس الأربعاء إن إيران ستوقف أي صادرات للخام من دول الخليج ردا على الموقف العدائي الأمريكي.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربن في رسالة لرويترز بالبريد الإلكتروني “الولايات المتحدة وشركاؤها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة. نحن مستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي”.

ويفتقر الحرس الثوري الإيراني لقوات بحرية قوية ويركز بدلا من ذلك على قدرات قتالية غير متماثلة في الخليج. فهو يملك العديد من الزارق السريعة ومنصات محمولة لإطلاق صواريخ مضادة للسفن ويمكنه زرع ألغام بحرية.

وقال قائد عسكري أمريكي كبير في عام 2012 إن الحرس الثوري لديه القدرة على إغلاق مضيق هرمز “لفترة من الزمن” لكن الولايات المتحدة في هذه الحالة ستتخذ إجراءات لإعادة فتحه.

وفي مايو/ أيار انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق متعدد الأطراف يقضي برفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وطلبت واشنطن بعد ذلك من الدول الامتناع عن شراء النفط الإيراني اعتبارا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وإلا واجهت عقوبات مالية.(رويترز.