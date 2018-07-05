وصفه بـ “قاطع طريق”: دعوات لمحاكمة مسؤول من قوات حفتر أساء لعمر المختار- (تسجيل صوتي)

تونس – “القدس العربي”- من حسن سلمان:

أثارت تصريحات منسوبة لمسؤول عسكري تابع لقوات حفتر أساء فيه للمناضل عمر المختار موجة استنكار داخل ليبيا، حيث طالب عدد من النشطاء بمحاكمته وخاصة بعد “شمته” للمختار ونزع صفحة المجاهد عنه وجعلها حكرا على الزعيم السابق معمّر القذّافي.

وتداول نشطاء عى موقع “فيسبوك” تسجيلا يتضمن تصريحات منسوبة للعميد بلقاسم الأبعج آمر منطقة “الكفرة” العسكرية التابعة قوات الجنرال خليفة حفتر قائد القوات التابعة لبرلمان طبرق.

وفي التسجيل القصير، انتقد الأبعج تسمية إحدى الكتاب المقاتلة في درنة باسم المناضل الليبي عمر المختار، موجها انتقادا لاذعا لعمر المختار الذي عمد إلى شتمه ونعته بـ”قاطع طريق”، مشيرا إلى أن لا يستحق لقب “مجاهد” لأنه هذا اللقب هو حكر على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وأثار تصريح الأبعج موجة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بعث حساب “شباب الكرامة في مالطا” رسالة إلى الجنرال حفتر تطالب فيها بـ”التحقيق مع المدعو بالقاسم الابعج ومحاكمته على التطاول على تاريخ شيخ المجاهدين عمر المختار، ونعته بصفات نابية وتمجيد القذافي ، واستهتاره بدماء احفاد المجاهدين”.

وأضافت الصفحة “نطلب من القيادة التحقيق في المذكور أعلاها ومحاكمته عسكريا والسعي الي تنظيف الجيش من اتباع المقبور (القذافي) الذين لا هم لهم الا الحصول على فرصة والانقلاب على إرادة الشعب والانتقام”.

ودوّن ناشط يُدعى عمر المسماري “عمر المختار اعترف اعدائه انه رجل شهم وتحت راية الجهاد التي قادها ادريس السنوسي، ولكن من كانوا عملاء للطليان لا يحبون عمر الختار ولا السنوسية”، وأضاف نائط خر يُدعى حيدر مخاطبا الأبعج “لولا عمر المختار يا أتباع الناتو لما كنت موجودا أنت وأتباع القذافي. المختار أشرف منك ومن عملاء الغرب”.