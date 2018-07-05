في ظل تقارير عن ارتفاع المبادلات التجارية.. الحكومة المغربية تنفي وجود علاقات مع إسرائيل

“القدس العربي”: أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على أن بلاده لا تربطها بإسرائيل علاقات من أي نوع.

وقال الخلفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي صباح اليوم، “بخصوص ما يسجل في بعض التقارير حول صادرات منشأها بلدنا وتصل إلى إسرائيل، أؤكد أن المغرب ليس له علاقات رسمية من أي نوع كان”.

وتأتي تصريحات المسؤول المغربي في ظل تداول تقارير تفيد بارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل في السنوات الأخيرة.

وأشار الخلفي إلى أن هناك “شبكات تنشط بآليات مختلفة، تستعمل دولا أخرى كمحطات عبور، من أجل الالتفاف حول الأمر”.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قالت، هذا الأسبوع، إن عوائد صادرات المغرب إلى إسرائيل ارتفعت من 5 ملايين إلى 25 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.

كما نقل راديو الجيش الإسرائيلي عن معهد “ميتفيم” الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، أرقاما تؤكد ارتفاع واردات المغرب من إسرائيل إلى أكثر من 39.62 مليون دولار أمريكي عام 2016.

ومنذ شهور، يتجدد السجال في البلاد حول العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مع ظهور تقارير صحافية تشير إلى وجود تبادلات تجارية وزيارات وفود، في مقابل النفي الرسمي لمثل تلك الأخبار.

ويتزامن هذا السجال مع الموقف الذي عبرت عنه هيئات مدنية محلية من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين، وتنديدها بفتح سفارة لواشنطن في القدس، وتنامي الدعوات لرفض كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.