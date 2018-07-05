صحيفة فرنسية: الأزمة الخليجية في قلب محادثات ماكرون وأمير قطر.. والدوحة تمتلك استراتيجية “شفافة وذات سيادة”  

باريس-” القدس العربي”-آدم جابر:

قالت صحيفة “كورييه إنترناسيونال” الفرنسية إن الأزمة الخليجية وتداعياتها ستكون في قلب المحادثات التي سيجريها الرئيسا لفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر الجمعة بقصر الإليزيه، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور باريس للمرة الثانية في غضون عام منذ تولي ماكرون سدة الحكم في فرنسا.

واعتبرت الصحيفة أن قطر لديها استراتيجية “شفافة وذات سيادة”، هي أساسا ما يزعج جيرانها في الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر، الذين فرضوا عليها حصارا منذ الخامس من يونيو 2017، والذي أدى فقط إلى تعزيز روح الاستقلال لدى قطر. إلا أنها ورغم ذلك لا زالت تؤكد على استعدادها لمناقشة وحل هذا الخلاف الذي يؤذي الجميع ويعطل مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الصحيفة أن فرنسا، من جهتها، تدعم منذ البداية الوساطة الكويتية، حيث عين الرئيس إيمانويل ماكرون السفير برتران بيزانسنوت مستشارا دبلوماسيا ومبعوثا خاصا له لدعم الجهود الكويتية. وفِي هذا الصدد نشرت مجلة “لوبينيون” في وقت سابق عريضة وقع عليها مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين أكدوا فيها أن:” زيارة أمير دولة قطر إلى باريس تجدد تأكيد الإرادة المشتركة لحل الأزمة الخليجية بدعم من باريس، ليس فقط لأن فرنسا في تبادل مستمر مع الوسطاء، لكنها تُمارس أيضا ضغوطات مباشرة لإعادة”اتفاقية السماوات المفتوحة” بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يساعد الأسر المشتتة على لمّ الشمل، وإنها الحصار.

كما أكدت الصحيفة الفرنسية أن لقاء ماكرون وتميم لن يخلو من مواضيع الاقتصاد والمناخ، حيث تعد قطر لاعبا اقتصاديا استراتيجيا في فرنسا. فعلاوة على امتلاكها لنادي باريس سان جيرمان وقناة “بي اين سبورت” فرنسا، فإنها تملك حصصا استراتيجية في مجموعات مثل “ايرباص” و “لاغاردير” و”أكور”. ووفقا لوزارة الخارجية الفرنسية ” تظل فرنسا من بين الوجهات المفضلة للاستثمارات القطرية في الخارج، إلى جانب المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة. إذ بلغت الاستثمارات القطرية في فرنسا في عام 2016 نحو 25 مليار يورو.

ولذلك -تقول الصحيفة الفرنسية -تعد زيارة أمير قطر فرصة للرئيس الفرنسي لتشجيعه على زيادة الاستثمارات القطرية في فرنسا، مما سيدعم ماكرون في كفاحه للحد من البطالة.

بالإضافة إلى ذلك فإن قطر تستعد بدءا من 16 من يوليو الجاري، للدخول في مرحلة الاستعداد الحقيقي لبطولة كأس العالم 2022، ما من شأنه أن يوجه الأنظار أكثر إلى هذا البلد الصغير الذي استطاع في غضون عشرين عاما أن يفرض نفسه كقوة اقتصادية ذات نفوذ دولي. والمؤكد أن بطولة كأس العالم ستسمح لقطر بتعزيز قوتها الناعمة وموقعها على الساحة الدولية. وهذا الأمر قد يزيد في المقابل من استياء الجيران المنافسين.

وأشارت “كورييه إنترناسيونال” ايضا إلى أن قطر عضو مشارك بشكل نشط في مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري الدولي، عبر تبادل المعلومات حول هذا الملف. كما أن الدوحة تساعد في تعبئة صناديق الثروة السيادية لتطوير التمويل المبتكر للتنمية ومكافحة الاحتباس الحراري.

وخلصت الصحيفة الفرنسية إلى القول إنه “لأجل كل هذه الأسباب، ستسعى فرنسا إلى التقرّب أكثر من قطر” آخذة بعين الاعتبار علاقتها الطيبة مع باقي جيران دول قد في منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط.