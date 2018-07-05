السعودية زادت إنتاجها النفطي بحوالي 500 ألف برميل يوميا في يونيو

قالت مصادر في أوبك، اليوم الخميس، إن السعودية أبلغت المنظمة أنها ضخت 10.488 مليون برميل يوميا من النفط الخام، الشهر الماضي، بزيادة قدرها 458 ألف برميل يوميا عن المستوى الذي قالت إنها انتجته في مايو/ أيار.

وأضافت المصادر أن مجمل إمدادات السعودية إلى الأسواق في يونيو/ حزيران كان أكثر ارتفاعا من مستويات الانتاج من الآبار، مما يشير إلى أن المملكة باعت نفطا من صهاريج للتخزين.

وقالت المصادر إن إمدادات السعودية إلى الأسواق في يونيو/ حزيران بلغت 10.579 مليون برميل يوميا وهو رقم يشمل الاستهلاك المحلي وكل الصادرات، بما في ذلك من صهاريج التخزين.

وقدرت كبلر للاستشارات أن صادرات السعودية من الخام زادت بمقدار 407 آلاف برميل يوميا في يونيو/ حزيران إلى 7.62 مليون برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون للنفط، الشهر الماضي، على زيادة الانتاج بدءا من يوليو/ تموز، وتعهدت السعودية بزيادة “محسوبة” في الإمدادات لكنها لم تقدم أرقاما محددة.

وجدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، اتهامه لأوبك بدفع أسعار البنزين للصعود وحث المنظمة على عمل المزيد.

وطمأن العاهل السعودي الملك سلمان الرئيس الأمريكي أن المملكة يمكنها زيادة إنتاج النفط عند الحاجة، وأن البلاد لديها طاقة إنتاجية فائضة تبلغ مليوني برميل يوميا يمكن استخدامها للمساعدة في تهدئة أسعار الخام للتعويض عن هبوط الإنتاج في فنزويلا وإيران.

وأعلن ترامب على حسابه في “تويتر”، السبت الماضي، أن العاهل السعودي وافق، في اتصال هاتفي، على زيادة حجم الإنتاج النفطي للمملكة.

(رويترز)