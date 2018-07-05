قتل شقيقته بـ 53 طعنة لأنها تأخرت في “الحمّام”

لندن-”القدس العربي”:

أقدم رجلٌ يدعى غافن هندرسون (27 عاماً) على طعن شقيقته (15 عاماً) أكثر من 50 طعنة بعدما استغرقت وقتاً طويلاً في الحمّام العائلي.

ولم تستطع عائلة “غافن” التي تعيش في ولاية فلوريدا السيطرة على غضبه بسبب تأخّر شقيقته في الحمام، فطعنها أمام شقيقتها التي اسرعت الى منزل الجيران تطلب منهم المساعدة، ولكنها لم تمنع وقوع الكارثة.

وسلّم غافن نفسه للشرطة التي قالت، إنّها لم تتمكن من معرفة عدد الطعنات الموجودة في أنحاء متفرقة بجسد الفتاة، ولكنّ الطبّ الشرعي أكّد أنّه طعنها أخته 53 مرّة.

وكان غافن خرج من السجن مؤخرا لاتهامه بارتكاب جرائم قتل مروّعة وانتقل للعيش بجوار عائلته في ولاية فلوريدا بأمريكا.