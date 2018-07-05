محكمة ألمانية تُغرّم “أبوين” منعا ابنهما من المشاركة بزيارة مدرسية الى مسجد

لندن-”القدس العربي”:

فرضت محكمة في ألمانيا غرامة مالية قدرها 50 يورو على والدين منعا ابنهما من المشاركة بزيارة مدرسية لأحد المساجد في مدينة رندسبورغ بولاية شلسفيج هولشتاين، شمالي ألمانيا،

ومنع الزوجان ابنهما من المشاركة في تلك الرحلة المدرسية إلى المسجد خوفاً من أن “يتم تلقينه” أفكارا متطرفة فيما رأت قاضية المحكمة في حيثيات حكمها، أن الزيارة القصيرة التي تمت في يونيو 2016، لم تكن تتعلق بحصة دينية، مشيرة إلى أنها خلت من أي تلقين أو دعاية للإسلام، واستندت في حكمها الصادر اليوم على أحكام سابقة للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية الاتحادية، ولم يتم بعد تنفيذ الحكم.