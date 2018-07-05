رونالدو إلى ” يوفنتوس″ الإيطالي وهذا هو قميصه  

لندن-”القدس العربي”:

ذكر لوشيانو مودجي، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، أن نجم البرتغال كريستيانو رونالدو وقع بالفعل عقدا للانضمام لصفوف البيانكونيري خلال الصيف الجاري.

ورفض مسؤولو يوفنتوس التعليق على هذه الصفقة، حيث قال المدير الرياضي الحالي بيبي ماروتا “لا تعليق”.

وفي نفس السياق كشفت صحيفة “ماركا “الاسبانية أن الشركة الراعية لقمصان نادي يوفنتوس الإيطالي “أديداس″ بدأت طباعة قمصان تحمل رقم “7″ الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة لقميص يوفنتوس الإيطالي وهو يحمل اسم البرتغالي كريسانتقتال,تيانو رونالدو بالرقم 7 في إشارة كبيرة لإتمام صفقة انتقاله إلى تورينو.