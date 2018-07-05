تجاوزت 16 مليار دولار.. تحويلات الأجانب بالسعودية تتراجع

الرياض: تراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي، خلال أول خمسة أشهر من 2018، إلى 60.46 مليار ريال (16.12 مليار دولار).

وبحسب الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اليوم الخميس، بلغ إجمالي تحويلات الأجانب 60.59 مليار ريال (16.16 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من العام 2017.

وكانت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج، تراجعت في 2017 بنسبة 6.8 في المئة، إلى 141.657 مليار ريال (37.77 مليار دولار).

وجاءت المملكة كثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم تحويلات الأجانب في العام 2016، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.

أصول البنوك

في سياق آخر، ارتفعت موجودات (أصول) البنوك في السعودية في نهاية مايو/أيار الماضي، بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي، إلى 2276.1 مليار ريال (607 مليارات دولار).

وعلى أساس سنوي، تراجعت الودائع البنكية نهاية مايو الماضي، بنسبة 0.3 في المئة، إلى 1593.8 مليار ريال (425 مليار دولار).

بينما ارتفعت القروض البنكية بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي، إلى 1416.7 مليار ريال (378 مليار دولار).

ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ13 بنكاً أجنبياً.