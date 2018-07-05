قُضي الأمر.. ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام رغبة رونالدو‎

“القدس العربي”: رغم أننا نعيش أيام مونديالية لا تتكرر في عمر عشاق الساحرة المستديرة إلا مرة واحدة كل أربع سنوات، إلا أن حديث الصحف ووسائل الإعلام الرياضية عن الانتقال الوشيك لكريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس، فاق الاهتمام بمباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم التي ستنطلق غدًا الجمعة.

وبالنظر لأغلفة الصحف في إسبانيا وإيطاليا منذ أول أمس الثلاثاء، سنجدها تتسابق على نشر آخر مُستجدات الصفقة، واليوم فجرت “الماركا” المحسوبة على ريال مدريد، المفاجأة الكبرى، بالكشف عن موافقة الرئيس فلورنتينو بيريز على بيع كريستيانو رونالدو ليوفنتوس، بعد وصول مفاوضات الوكيل جورجي مينديز مع المدير الرياضي للنادي بينت لطريق مسدود.

الصحيفة التي تعرف كل صغيرة وكبيرة تحدث داخل جدران الريال، أكدت كذلك أن رونالدو وافق بالفعل على خطوة الانتقال ليوفنتوس، وذلك بعقد مدته عامين، وراتب سنوي يُقدر بنحو 30 مليون يورو، بعد اتفاق وكيله والمدير الرياضي للريال على الانفصال النهائي، لعدم قدرة بيريز على تلبية طلبات الدون المادية، بحسب المصدر.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تطورت الأحداث بسرعة الصاروخ، لدرجة أن التقارير في إيطاليا تتحدث عن سفر المدير العام لليوفي بيبي ماروتا والمدير الرياضي فابيو بارتشي لمدريد، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، ويُقال إن الجناح الكولومبي خوان كوادرادو تلقى مكالمة هاتفية، لإبلاغه بتغيير قميصه رقم 7، الذي سيذهب بالتبعية لصاروخ ماديرا، والأدهى من ذلك، تزايد ظهور صور رونالدو في تورينو، وكأن الأمر أصبح حقيقية، ولا يتبقى فقط سوى إعلان الخبر بشكل رسمي في غضون ساعات قليلة، كما تؤكد كل المصادر التي لا تُغامر بسمعتها بسهولة.