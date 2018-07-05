مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة القطرية والأمريكية في مجال التدريب

الدوحة: وقعت القوات المسلحة القطرية، الخميس، بالعاصمة الدوحة؛ مذكرة تفاهم مع معهد اللغة “DLI”، التابع للقوات المسلحة الأمريكية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع القطرية، أن “الاتفاقية، الأولى من نوعها للمعهد خارج أمريكا، تهدف إلى تقديم الخدمات للقوات المسلحة القطرية، ومنتسبين من الدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم. إضافة إلى تطوير رأس المال البشري بها، لدعم جاهزيتها وقدراتها في التعامل مع أحدث التطورات التكنولوجية، بما يجعل منها قوة ردع لحماية أمن واستقلال قطر”.

وأضاف اللواء الركن فهد بن مبارك الخيارين، قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية، أن “المشروع يعد تجربة رائدة في القوات المسلحة القطرية، وفي ذات الوقت يمثل خارطة طريق للمساهمة في تحويل البلاد إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة”.

ويتمركز حوالي 11 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة “العديد” العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم غرب الدوحة، في ظل تعاون قوي بين القوات المسلحة القطرية والأمريكية.

(الأناضول)