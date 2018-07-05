الولايات المتحدة تمدد وضع الحماية الموقتة لنحو 1300 يمني

واشنطن: مددت الحكومة الأمريكية، الخميس، وضع الحماية الموقتة لنحو 1300 يمني ما يحميهم من احتمال طردهم إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، كريستين نيلسن، إن اليمنيين، الذين سمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة الى ما بعد انتهاء تأشيراتهم بسبب الحرب في بلادهم، سيكون بوسعهم البقاء 18 شهرا إضافيا إلى 3 مارس/آذار 2018.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن “الوزيرة نيسلن اعتبرت أن النزاع المسلح القائم والظروف الاستثنائية والموقتة تدعم استمرار تطبيق وضع الحماية الموقتة الساري على اليمنيين”.

والأسبوع الماضي، حث العشرات من الدبلوماسيين السابقين في الولايات المتحدة وجماعات المناصرة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، على تمديد الحماية المؤقتة لليمنيين الموجودين في البلاد.

ووسط حملة كبيرة على الهجرة، تراجع الإدارة الأمريكية كافة برامج وضع الحماية الموقتة، المخصصة غالبا للأجانب العالقين في الولايات المتحدة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في بلادهم.

وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنهاء برامج الحماية الموقتة التي تشمل آلاف الأشخاص من نيكاراغوا والسودان وهندوراس ونيبال والسلفادور.

وأقام العديد من مواطني هذه الدول لسنين في الولايات المتحدة، وكوّنوا أسرا، حتى أعلنت وزارة الأمن الداخلي في قرارات منفصلة منذ العام الفائت أن الظروف في بلادهم تحسنت بشكل كاف بما لا يبرر بقاءهم في الولايات المتحدة.

لكن في اليمن، فإن الحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية وتدعمه الولايات المتحدة على الحوثيين المدعومين من إيران، تسببت بدمار كبير في ارجاء البلاد، ما جعل الملايين جياعا ومعرضين للمرض.

والخميس، كررت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى اليمن بسبب الحرب المستمرة والتهديد بوقوع هجمات على أيدي “جماعات إرهابية”.

وقالت الخارجية “تسبب النزاع العسكري بتدمير كبير للبنية التحتية والسكنية والمرافق الطبية والمدارس ومرافق الكهرباء والمياه”.

واضافت أن “عدم الاستقرار هذا غالبا ما يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على إيصال الغذاء والدواء والمياه المطلوبة في شكل ملح” لدى اليمنيين.

(أ ف ب)