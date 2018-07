ترامب يقبل استقالة مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية بعد سلسلة من الفضائح – (تغريدة)

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، قبول استقالة مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية، سكوت برويت.

وكان برويت قدم استقالته من منصبه، في وقت سابق من الخميس، إثر مزاعم بـ”تورطه في عدد من الفضائح الأخلاقية”.

وقال ترامب، عبر تغريدة نشرها على حسابه بـ”تويتر”: “لقد قبلت استقالة سكوت برويت”، مضيفا أن “سكوت قام بعمل رائع داخل الوكالة، وسأكون دائما شاكرا له على ذلك”. وذكر أن أندرو ويلر، سيتولى مهامه كمدير جديد لوكالة حماية البيئة.

وأردف ترامب: “ليس لدي شك في أن أندرو سيواصل العمل الدائم لوكالة حماية البيئة، لقد حققنا تقدما هائلا؛ فمستقبل الوكالة مشرق جدا”.

وتأتي استقالة، برويت، بعد أشهر من الانتقادات التي طالت مدير وكالة حماية البيئة، بشأن “إساءة استخدام السلطة، وإنفاق مئات الآلاف من الدولارات على السفر في الدرجة الأولى خلال زياراته لعدد من الدول، وكذا منح صفقات لزوجته”.

…on Monday assume duties as the acting Administrator of the EPA. I have no doubt that Andy will continue on with our great and lasting EPA agenda. We have made tremendous progress and the future of the EPA is very bright!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2018