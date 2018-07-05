﻿نادال وديوكوفيتش يتقدمان وشيليتش يودع مبكرا

لندن – د ب أ: فجر الأرجنتيني غيدو بيا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بالكرواتي مارين شيليتش من الدور الثاني لبطولة انكلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون) ثالث بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى.

وكان شيليتش، المصنف الثالث للبطولة، تقدم في المجموعتين الأولى والثانية قبل أن تتوقف المباراة الأربعاء بسبب هطول الأمطار، لكن بيا قلب الطاولة على نظيره الكرواتي بعدما فاز بثلاثة مجموعات متتالية ليحسم المباراة 3/6 و1/6 و6/4 و7/6 و7/5. ويلتقي بيا في الدور الثالث اليوم الأمريكي ماكينزي ماكدونالد. وتأهل النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال، المصنف الثاني للبطولة، بفوزه على الكازاخي ميخائيل كوكوشكين 6/4 و6/3 و6/4. ولم يجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا سابقا، أدنى صعوبة في اجتياز عقبة الأرجنتيني هوراسيو زيبالوس، عقب فوزه 6/1 و6/2 و6/3. وفاز الاسترالي نك كيريوس على الهولندي روبن هاسه 6/3 و6/4 و7/5. وصعد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون للدور ذاته بفوزه على الإيطالي أندرياس تسيبي 3/1، كما فاز الفرنسي جيل سيمون على الإيطالي ماتيو بيرتيني، والألماني فيليب كولشرايبر على اللوكسمبورغي جيل مولر، والاسترالي أليكس دي مينار على الفرنسي بيير هربرت. كما فاز اليوناني ستيفانوس تستسييس على الأمريكي جاريد دونالدسون، والإيطالي توماس فابيانو على السويسري ستانيسلاس فافرينكا.