﻿تقارير: رونالدو يتوصل الى اتفاق للانتقال الى يوفنتوس!

مدريد – د ب أ: ذكرت تقارير في إسبانيا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توصل لاتفاق يقضي بانتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن رونالدو توصل لاتفاق للانتقال إلى يوفنتوس مقابل 30 مليون يورو سنويا. ووفقا للصحيفة نفسها فإن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو يستعد لعقد محادثات مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. وذكرت القناة التليفزيونية الإسبانية السادسة أن الريال توصل لاتفاق مع يوفنتوس سيحصل بمقتضاه على 100 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات قائد البرتغال، فيما أشارت مصادر إعلامية أخرى إلى أن الريال طلب 350 مليون يورو، بل ذهب البعض إلى ما هو أبعد، مؤكدين أن النادي الملكي سيفعل الشرط الجزائي بعقد رونالدو والذي يصل إلى مليار يورو. وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن رونالدو، أو بالأحرى فريق العمل التابع له، يبحث عن منزل في مدينة تورينو الإيطالية، مقر يوفنتوس. وأشارت إلى أن رونالدو بات يفكر خارج أسوار الريال، الذي كان بيتا له طوال السنوات العشر الأخيرة وحطم بين جدرانه جميع الأرقام القياسية الممكنة. وانتقل رونالدو (33 عاما) إلى الريال في 2009 وكان في تلك الآونة يمثل صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ كرة القدم (96 مليون يورو). وتحول رونالدو في الريال إلى أسطورة وفاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، كما أصبح الهداف التاريخي لهذا النادي.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية، إن قميص رونالدو الذي تم إعداده من مسؤولي يوفنتوس فور الإعلان الرسمي عن التعاقد بات جاهزا للطرح في الأسواق. ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، انتشرت عبر مواقع التواصل صورا لقميص رونالدو الذي يحمل الرقم 7. واكتفى لوتشيانو موجي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس بالقول: «أعتقد أن رونالدو وقع بالفعل مع يوفنتوس وقام بالفحوصات الطبية في بافاريا».