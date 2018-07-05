﻿روسيا تطلق اسم الحارس أكينفييف على نسر

موسكو – د ب أ: أطلقت حديقة حيوان موسكو اسم حارس المرمى الروسي، إيغور أكينفييف، على أحد نسور السهوب.

وكانت مهارات أكينفييف ساعدت روسيا المضيفة الوصول إلى دور ربع النهائي في كأس العالم. وقال مكتب عمدة موسكو إن النسر البني لديه «بصر حاد وردود فعل بسرعة البرق» مثل أكينفييف. وجاء في البيان: «إنه هذه الصفات بالتحديد التي يتمتع بها الحارس وكابتن الفريق الروسي التي حققت الفوز للفريق في المباراة أمام إسبانيا في الأول من تموز/يوليو». وفازت روسيا المضيفة لكأس العالم بالمباراة التي أقيمت في موسكو 4/3 بركلات الترجيح عقب تعادلها مع اسبانيا 1-1، ونزل المشجعون الفرحون إلى الشوارع احتفالا بالنصر. وتجوب نسور السهوب جنوب شرقي أوروبا ووسط آسيا في شهور الحر وافريقيا في الشتاء. ويرجع موطن هذه النسور إلى روسيا وغيرها من الدول القريبة. وتواجه روسيا كرواتيا في دور الثمانية السبت.