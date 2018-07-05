﻿مارادونا يعتذر للفيفا على تعليق «السرقة الضخمة» في مباراة إنكلترا وكولومبيا

بوينس آيرس – د ب أ: تقدم اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا أمس، من خلال محاميه، باعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جاني انفانتينو، بعد أن قام بانتقاد الاتحاد بسبب أداء الحكم الأمريكي مارك جيغر خلال مباراة كولومبيا أمام إنكلترا في دور الستة عشر لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال محامي مارادونا، ماتياس مورلا، عبر حسابه على «تويتر»: «دييغو مارادونا يعتذر للرئيس انفانتينو بسبب ما قاله عن الفيفا وهو يعرب عن احترامه المطلق للمؤسسة ولعمل الحكام». وكان مارادونا قبل يومين أطلق وصف «سرقة ضخمة» على أداء الحكم جيغر في المباراة التي فازت بها إنكلترا على كولومبيا بركلات الترجيح، ومن ثم خروج الأخيرة من منافسات المونديال. وقال مارادونا الثلاثاء الماضي من خلال برنامج «من يد رقم 10» الذي تبثه شبكة «تيليسور» التليفزيونية في بيرو: «الحكام يختارهم جانلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا الذي اختاره انفانتينو من أجل تغيير الفيفا التي كانت تعج باللصوص والتلاعب، واليوم رأينا النقيض تماما: فيفا قديم يلجأ إلى التلاعب». وفي بيان له صدر الأربعاء، رفض الفيفا الانتقادات اللاذعة للقائد والمدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني، معتبرا تعليقاته ونصائحه غير لائقة وليست صحيحة على الإطلاق. وقال الفيفا في بيانه: «الفيفا يأسف لقراءة هذه التصريحات من لاعب كتب تاريخ رياضتنا». وكان المنتخب الانكليزي تمكن من التأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح 4-3 وسط انتقادات شديدة للحكم ،بعد احتسابه ركلة جزاء تقدمت بها انكلترا في الوقت الأصلي الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. وكان مارادونا قال في تصريحات صحفية: «لقد عانت كولومبيا من سرقة ضخمة في المباراة، الحكم جيغر، وهو أمريكي، يعرف قواعد لعبة البيسبول، وليس تلك الخاصة بكرة القدم، إنه لص». وأضاف مارادونا: «هاري كاين ارتكب خطأ كبيرا، وبدلا من محاسبته قام الحكم بمعاقبة منتخب كولومبيا الذي لم يرتكب لاعبوه أي خطأ، واحتسب ركلة جزاء لصالح انكلترا، لماذا لم يستعن بتقنية الفيديو؟». وإلى جانب ركلة الجزاء، كان جيغر أشهر ست بطاقات صفراء في وجه لاعبي كولومبيا من أصل ثماني بطاقات أشهرها في هذه المباراة.