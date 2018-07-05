﻿أبطال الماضي وعمالقة الحاضر يتصارعون في دور الثمانية اليوم وغدا

موسكو – د ب أ: إنجاز مذهل لأصحاب الأرض، نجم آخر بقميص البرازيل وفرنسا وأوروغواي أو إنكلترا، أو أول لقب في التاريخ للسويد أو بلجيكا أو كرواتيا. هذه هي الاحتمالات القائمة حاليا مع دخول مونديال روسيا لمرحلة دور الثمانية.

ويلتقي اليوم منتخب أوروغواي بنظيره الفرنسي في نيجني نوفغورود، وتلعب البرازيل أمام بلجيكا في كازان، وتتواصل فعاليات دور الثمانية غدا السبت بمباراتي السويد أمام إنكلترا في سمارا وروسيا أمام كرواتيا في سوتشي.

الأنظار كلها ستكون موجهة صوب النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد أدائه المذهل أمام الأرجنتين في دور الستة عشر حيث أطاح بليونيل ميسي ورفاقه من البطولة. وسيكون مبابي على موعد مع مواجهة خاصة مع الأوروغواني ادينسون كافاني زميله في باريس سان جيرمان، لكن الأخير لا يزال يعاني من إصابته في ربلة الساق (السمانة) ولا تزال مشاركته في المباراة منذ البداية محل شك. كما ستكون هناك مواجهة أخرى، بين المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان والمدافع الاوروغواني دييغو غودين زميله في اتلتيكو مدريد. وقال غريزمان: «دييغو صديق رائع، أنا معه كل يوم في غرفة خلع الملابس، وأيضا خارج الملعب، إنه الأب الروحي لأبنتي الصغيرة». وأضاف: «ستكون مباراة مؤثرة للغاية، لكنها مباراة رائعة أيضا». وتابع: «عندما انتقلت إلى أتلتيكو اتصلت به وتحدث بشكل جيد جدا عن النادي ما شجعني على التوقيع». وعندما انتقل غريزمان إلى اتلتيكو في 2014 كان مشجعا كبيرا لمنتخب أوروغواي نظرا للعلاقة القوية التي كانت تربطه بكارلوس بوينو خلال فترة لعبه في ريال سوسيداد. وكان بوينو السبب في إقناع غريزمان بتناول مشروب «ميت» وهو الشاي التقليدي في أمريكا الجنوبية، كما دفعه لتشجيع نادي بينارول. وكان غريزمان يتناول مشروب «ميت» مع غودين، وقال: «إنه مشروب شعبي أحبه». وتحدث غريزمان عن صعوبة المواجهة أمام أوروغواي في دور الثمانية، قائلا: «سيلعبون بتأن، سيفرضون الضغط على الحكم، هذا ما نفعله في أتلتيكو». وأضاف: «علينا أن نعتاد على هذا الوضع، المباراة ستكون مخنوقة، علينا أن نتحلى بالهدوء ولكن مع فرض الضغط على دفاعاتهم». لكن لويس سواريز نجم منتخب اوروغواي رد على تصريحات غريزمان بالقول: «لكل من يقول أنه نصف اوروغواني، إنه فرنسي، إنه لا يعرف كيف يكون الأمر عندما تحمل جنسية اوروغواي».

المباراة الأخرى بدور الثمانية اليوم ستجمع بين البرازيل وبلجيكا، الذي لا يزال يعيش نشوة الفوز المثير على اليابان بعدما كان متأخرا بهدفين ليفوز بالثلاثة في دور الستة عشر. صعود السامبا لم يكن على نفس الدرجة من الإثارة حيث تغلب على المكسيك بهدفين، ليبقى هو الأقوى على مستوى خط الدفاع بين جميع المنافسين إذ اهتزت شباكه مرة واحدة فقط حتى الآن.

وعاد الظهير الأيسر مارسيلو لتدريبات البرازيل ليعزز القدرات الدفاعية للفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا ونجمها روميلو لوكاكو صاحب الاهداف الأربعة حتى الآن في المونديال. هداف البطولة هو هاري كاين مهاجم منتخب إنكلترا الذي سجل ستة أهداف، والذي يستعد بدوره لمواجهة السويد غدا بعد فوز منتخب الأسود الثلاثة بركلات الترجيح على كولومبيا في دور الستة عشر في ظاهرة غير مسبوقة، حيث لم يحقق أي انتصار بركلات الترجيح في كأس العالم. وفي آخر مواجهات دور الثمانية تلتقي كرواتيا مع روسيا، حيث احتاج الفريقان إلى ركلات الترجيح للوصول إلى هذه المرحلة من البطولة، حيث فازت روسيا على إسبانيا في دور الستة عشر بركلات الترجيح، وفعلت كرواتيا المثل خلال مواجهتها أمام الدنمارك.