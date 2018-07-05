﻿المطرب اللبناني نادر الأتات ينفي الاعتداء على أحد الأطباء

بيروت – القدس العربي : بعد زجّ اسمه وتحميله مسؤولية الحادث الأليم في الاعتداء على أحد الاطباء في مستشفى «يونيفرسال» في رأس بعلبك، حيث انتشرت الأخبار عن إشكال وقع بين أحد الفنانين وطبيبه، خرج النجم اللبناني نادر الأتات عن صمته لينفي أي علاقة له من قريب أو بعيد في هذا الاشكال الذي حصل عبر بيان أصدره مكتبه الإعلامي رفض فيه زجّ اسم أتات في الاشكال المذكور الذي أخذ حيّزاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدّ في الوقت عينه احترامه لجميع الناس والتزامه البقاء في منأى عن هذه المواضيع وتفرّغه الدّائم والتّام لأعماله الفنية.

ولم يكتف بهذا البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي بل أطّل عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تسجيله مقطعاً من الفيديو يجددّ فيه نفيه المطلق أي علاقة له بهذا الاشكال وبأي أشكال.

وأكد لمتتبعيه «نفيدكم علمًا أن المنبر الوحيد الذي يعلن من خلاله نادر الأتات عن أخباره، نشاطاته وحفلاته هي حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، أو من خلال مكتبه، لِذا اقتضى التوضيح».

وكان الالتباس حصل عندما تحدثت وسائل اعلامية عن توقيف القوى الأمنية لمطرب مكتفية بذكر الحرف الأول من إسمه وعائلته ( ن أ ) ما أدى إلى سلسلة تأويلات حول هوية هذا المطرب الذي علمت «القدس العربي» أنه نادر الشيخ وهو يغني في حفلات وأعراس في منطقة بعلبك.

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