﻿دبّ أبيض يقتل أبا يدافع عن بناته في كندا

مونتريال – أ ف ب: قتل رجل من منقطة نونافوت في شمال شرق كندا بعد أن هاجمه دبّ أبيض وهو يحاول حماية أولاده منه، حسب ما أعلنت الشرطة الفدرالية. وتوفي الرجل البالغ من العمر 31 عاما الذي لم يكن في حوزته أي سلاح إثر هجوم الدب الأبيض، حسب البيان الصادر عن خدمة الدرك الملكية الكندية في نونافوت.

ووقع الهجوم على جزيرة تبعد حوالى 10 كيلومترات عن مدينة أرفيات الواقعة على ضفاف خليج هادسون حيث تقيم الضحية.

وكان الرجل الذي يدعى ارون غيبونز على الجزيرة مع بناته عندما ظهر الدب. فصرخ لأولاده أن يعودوا إلى القارب الذي نقلهم إلى الجزيرة ووقف بينهن وبين الدبّ، وفق ما أفاد عمّه لقناة «سي تي في».

وقتل الدب فيما بعد. وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها هجوم من هذا القبيل في منطقة نونافوت منذ العام 2000».