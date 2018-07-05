دوسلدورف – د ب أ: أظهرت دراسة ألمانية وجود تزايد في الحض على الكراهية عبر الإنترنت حيث ذكر 78٪ من مستخدمي الإنترنت أنهم تعرضوا لتعليقات كارهة أي بزيادة بنسبة 11٪ عن استطلاع مشابه عام 2017 وهو الاستطلاع الذي أكد فيه 67٪ من المشاركين فيه أنهم تعرضوا لتعليقات تنم عن كراهية.

أجرى الدراسة الجديدة معهد فورزا بتكليف من المؤسسة الإعلامية التابعة لولاية شمال الراين فيستفاليا والتي نشرت نتيجة الاستطلاع أمس.

وأكد معدو الدراسة أن نتيجتها تتوقف كثيرا على أعمار المستطلعة آراؤهم حيث تبين أن 96٪ ممن شملهم الاستطلاع لديهم انطباع بأن تعليقات الكراهية عبر الإنترنت تغلب المساهمات الموضوعية. وفي الوقت ذاته ارتفع عدد الذين ينشطون ضد تعليقات الكراهية.

وظل عدد «الأقلية الصغيرة ذات الصوت العالي الذي يسجل تعليقات كراهية» ثابتا بلا تغيير حيث أقر بذلك 1٪ ممن شملتهم الدراسة.

ورأى توبياس شميد، مدير مؤسسة NRW الإعلامية أن «النتائج تبين أن لدينا الكثير من تأجيج مشاعر الكراهية ولكن مع قليل من المؤججين، وهذا يبين أيضا أن هناك فرصة للسيطرة على الكراهية المتزايدة في الإنترنت». شملت الدراسة 1008 مستخدم إنترنت بدءا من سن 14 عاما.