﻿نفوق القط الصيني «بايديانر» صاحب التنبؤات الصائبة لمباريات المونديال

بكين ـ أ ف ب: قضى القط «بايديانر» الذي صحت تنبؤاته في الصين بشأن ست مباريات في المونديال، وهو نبأ أثار حزنا كبيرا في أوساط مستخدمي الانترنت الصينيين.

وكان «بايديانر» الذي يعني اسمه «بقعة بيضاء» في الصينية هرا شاردا يهيم في محيط المتحف الملكي في المدينة المحرّمة في بكين.

وقدّم له طبقان من الطعام يحمل كل منهما علم الفريق المشارك في إحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم. وهو كان في كل مرة يختار طبق الفريق الفائز.

وصحت توقعاته لست مباريات وبلغ درجة كبيرة من الشهرة بحيث فتح له المتحف حسابا على موقع التواصل الاجتماعي الصيني «ويبو».

غير أن تنبؤه بشأن فوز الأرجنتين على نيجيريا كان آخر ما قام به في حياته.

وأوضحت إدارة المتحف أن القط أصيب بمرض وأعلن نفوقه، ما استولد أكثر من 10 آلاف تعليق على «ويبو».

وكتب أحد المستخدمين «فلتمض حياة هانئة في جنة القطط وإلى اللقاء».