﻿مقتل وجرح أكثر من 20 شخصا في حفل زفاف في إب اليمنية

تعز ـ «القدس العربي» من خالد الحمادري: قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 14 آخرون، مساء الأربعاء في حادثة إطلاق رصاص حي على حفل زفاف بمحافظة إب، وسط اليمن، من قبل مسلح مجهول، لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة.

وذكر شهود عيان حضروا حفل الزفاف الذي وقعت فيه حادثة إطلاق النار أن 7 أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 14 آخرون عند قيام مسلح مجهول بإطلاق الرصاص الحي على حفل زفاف، في بلدة مذيخرة، بمحافظة إب وسط اليمن، التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وذكرت المصادر أن حفــــل الزفاف الذي وقعـــت فيه حادثة إطلاق الرصاص كان للعــــريس محمــد عبده مدهش، وأن المهاجــم قام بإطلاق الــــنار بشـــكل عشوائي على العريس وعلى المدعوين ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت انه لم تعرف هوية المرتكب للحادثة ولا الأسباب والدوافع التي تقف وراء قيامه بعملية إطلاق، نظرا لأنه كان ملثما أثناء اطلاق الرصاص، كما أن حضور حفل الزفــــاف تفرقوا ولاذوا بالفرار أثناء وقوع الحادثة ما سهل هروب المرتكب لعملية إطلاق النار.

وأشارت المصادر الى أن من بين القتلى والد العريس عبده أمين مدهش والعديد من أقربائه وأصدقائه، من سكان بلدة مذيخرة.