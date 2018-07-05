﻿فيل يسقط في ساحة المتفرجين أثناء عرض سيرك في ألمانيا

أوسنابروك – د ب أ: سقط فيل في ساحة المتفرجين أثناء عرض في سيرك بمدينة أوسنابروك غربي ألمانيا.

وقال فرانك كيلر، مسؤول حماية الحيوانات في سيرك كرونه إن الحادث أسفر عن حدوث سحجة خفيفة في ساقه، مشيرا إلى أنه خضع للعلاج لفترة قصيرة من قبل مسعفين، وذلك قبل أن يواصل متابعة العرض.

ووقع الحادث قبل فترة قصيرة من انتهاء العرض الذي كانت تشارك فيه ثلاثة أفيال هندية، وقد دفع أحد الفيلة فيلا فتعثر الأخير في حاجز ساحة العرض وتخطاه ليقع في الساحة المخصصة للجمهور.