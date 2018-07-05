﻿سيدة تتسلق تمثال الحرية في نيويورك والشرطة تخلي الجزيرة

نيويورك ـ الأناضول : تسلقت سيدة قاعدة تمثال الحرية في ميناء مدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء، ما دفع السلطات إلى إخلاء الجزيرة في ذكرى يوم الاستقلال.

وذكرت الشبكة أن السيدة كانت تسير ذهابا وإيابا أسفل التمثال، ثم جلست عند القاعدة، وظهرت على ما يبدو بعلم صغير أو راية.

وصعد عناصر من الشرطة إلى قاعدة التمثال، وتحدثوا إلى السيدة، التي كانت تجلس عند ثنايا ثوب التمثال الشهير.

وقالت مصادر أمنية إن شرطة نيويورك تستعين بحبال من أجل إنزال السيدة، لأنه يعتقد أنها أنها لا تستطيع النزول بمفردها.

وأوقفت الشرطة، في وقت سابق الأربعاء، سبعة محتجين آخرين، بينما كانوا يحملون لافتات تدعو إلى حل سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية.

وواجهت إدارة الرئيس، دونالد ترامب، انتقادات حادة، جراء سياسة فصل الأطفال المهاجرين عن أسرهم على الحدود الأمريكية- المكسيكية، ما اضطرها، مؤخرا، إلى وقف هذه السياسة.