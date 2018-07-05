مسؤول سابق في “فوكس نيوز″ ينضم لفريق عمل البيت الأبيض

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تعيين المدير التنفيذي السابق في محطة “فوكس نيوز″، بيل شاين، نائبا لمدير الاتصالات في البيت الأبيض.

وقال البيت الابيض، في بيان، إن شاين (55 عاما) “سيعمل مساعدا للرئيس ونائبا لمدير الاتصالات في البيت الأبيض. هو سيجلب معه خبرة أكثر من عقدين في البرمجة التلفزيونية والاتصالات والإدارة”.

وكان شاين عيّن رئيسا مشاركا لمحطة فوكس نيوز في أغسطس/آب 2016، خلفا لروجر إيلس الذي استقال إثر مقاضاته بتهمة تحرش جنسي.

لكن شاين سرعان ما استقال في مايو/أيار 2017 بسبب شكوك حول طريقة تعامله مع قضية ايلس واتهامات بأنه ساعد في التستر على سوء السلوك المزعوم. وكان ثالث مسؤول يترك العمل في المحطة في غضون عام.

وأنهت المحطة أيضا علاقتها مع المذيع بيل اورايلي إثر تقارير عن دفعه ملايين الدولارات لتسوية مزاعم تحرش جنسي بحقه.

ولا يزال منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض شاغرا منذ استقالة المديرة السابقة هوب هيكس في مارس/آذار الفائت.

(أ ف ب)