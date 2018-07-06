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وفاة عنصر سابق بالبحرية أثناء إنقاذ الصبية العالقين بكهف في تايلاند- (صور)

Jul 06, 2018

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شيانج راي: قالت السلطات التايلاندية، الجمعة، إن عنصرا سابقا من القوات البحرية الخاصة التي تعمل على إنقاذ الصبية المحاصرين في كهف، توفي بسبب نقص الأكسجين.

وكان الرجل البالغ من العمر 37 عاما يضع أنابيب الأكسجين في الكهف استعدادا لمحاولة الإنقاذ، لكنه فقد وعيه أثناء محاولته العودة، وفقا لما قاله قائد القوات البحرية الخاصة آرباكورن يوكونجكايو.

وقال آرباكورن: “نحن مدربون على توقع المخاطر في أي وقت… إنه جزء من العمل”.

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