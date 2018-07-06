ترامب يؤكد بشكل “ساخر” استعداده للقاء الرئيس الروسي

غريت فولز: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس “استعداده” للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مستخدما لهجة ساخرة في الرد على صحافيين طرحوا اسئلة بشأن افتقاره إلى الخبرة والاعداد.

وقال الرئيس الأمريكي “بوتين مستعد جدا ولكن هل سيكون ترامب مستعدا؟”، هازئا بذلك من تساؤلات طرحها بعض الخبراء بشأن اللقاء الذي سيجمعه برجل الكرملين القوي في السادس عشر من تموز/ يوليو في هلسنكي بفنلندا.

واضاف “تعرفون أن الرئيس بوتين من الكي جي بي (جهاز الاستخبارات السوفياتي)” في اشارة إلى المهمات السابقة للرئيس الروسي.

وتابع ترامب خلال تجمع لانصاره في غرين فولز بمنطقة مونتانا “صدقوني كل شيء سيكون على ما يرام!”.

وأردف الرئيس الأمريكي وسط التصفيق “هل سأكون جاهزا؟ انا مستعد تماما. لقد اعددتُ نفسي طوال حياتي لهذا النوع من الامور”، منددا مرة اخرى بـ”عدم امانة” الصحافيين.

وقال ترامب “ربما ينتهي بي الأمر بإقامة علاقة جيدة (مع بوتين)”.

ويُنتظر وصول الرئيس الأمريكي مساء الثلاثاء إلى بروكسل حيث يشارك الاربعاء والخميس في قمة حلف شمال الاطلسي. (أ ف ب)