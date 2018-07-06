بكين تتهم واشنطن بإطلاق أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي وتعلن أنها “مضطرة للرد”

بكين: أعلنت الصين الجمعة أنها “مضطرة لاتخاذ إجراءات رد ضرورية” بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما على ما قيمته 34 مليار دولار من المنتجات الصينية ما يعني إطلاق “أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي”، بحسب الصين.

وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان “تعهدت الصين ألا تكون المبادرة منها لكنها مضطرة إلى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب”.

ومع أن المتحدث لم يحدد طبيعة تلك الإجراءات إلا أن بكين كانت تعهدت قبلا اتخاذات إجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.

واتهمت بكين واشنطن بإطلاق “أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي” معتبرة انه “نموذج على التسلط التجاري” الذي يمكن أن يؤدي إلى “بلبلة في الأسواق العالمية”.

وتابع المتحدث إن وزارة التجارة سترفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية وستعمل مع دول اخرى “لحماية التبادل الحر” في الوقت الذي يخوض ترامب خلافا تجاريا مع عدة حلفاء تارخيين لبلاده. (أ ف ب)