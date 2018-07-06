إنكلترا تطمع في الوصول للمربع الذهبي للمونديال عبر السويد

لندن: ينتظر عشاق ومتابعو كأس العال لكرة القدم في روسيا 2018، السبت، المباراة الثالثة لربع نهائي البطولة، التي تجمع منتخبا السويد مع إنكلترا، على ملعب “كوسموس أرينا” بمدينة سمارا.

وهذه هي المواجهة الـ17 التي تجمعهما ما بين رسمي وودي، نجح المنتخب السويدي من الفوز في 6 مباريات، فيما تمكن الإنكليزي من الفوز في 5 مناسبات، وتعادلا في 6.

كان أكبر فوز لإنكلترا (12-1) في الألعاب الأوليمبية 1908، فيما كان أكبر فوز للسويد في أخر لقائتهما وكان وديًا (4-2) في 2012، بينما كان أخر تعادل بينهما في دور المجموعات لمونديال 2006 (2-2).

وتسعى إنكلترا لمواصلة الطريق نحو اللقب الغائب عنها منذ مونديال 1966، خاصة وأن الفريق يمر من الأدوار تباعًا في طريقه الممهد بعض الشيء للمباراة النهائية، حيث أنه ابتعد عن مواجهة فرق أقوى مثل أوروغواي وفرنسا والبرازيل وبلجيكا.

وتأهلت إنكلترا لربع النهائي بعد التغلب على كولومبيا في ثمن النهائي بركلات الترجيح (4-3) بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكل منهما.

ويمتلك غاريث ساوثغيت المدير الفني مجموعة من أبرز اللاعبين، جوردان بيكفورد وكايل واكر وإريك دير وجون ستونز وغاري كاهيل وترنت ألكساندر أرنولد وهاري ماغواير وجيسي لينغارد وفابيان ديلف وديلي آلي وهاري كين ورحيم سترلينغ وجيمي فاردي وماركوس راشفورد.

على الجانب الأخر، تسعى السويد مواصلة مشوارها في المونديال الروسي بعد أن كانت خارج دائرة الترشيحات بداية من دور المجموعات، ووقوعها إلى جانب ألمانيا بطل العالم والمكسيك وكوريا الجنوبية، ولكنها خرجت متصدرة للمجموعة التي أطاحت بالماكينات خارج المونديال مبكرًا.

وتأهلت السويد لهذا الدور بعد التغلب على سويسرا بهدف دون رد في ثمن النهائي.

ويمتلك جان أندرسون المدير الفني لاعبين مميزين، أبرزهم كريستوفر نوردفيلت وميكائيل لوستيج وأندرياس غرانكفيست ومارتن أولسون وفيليب هيلاندير وبونتوس يانسون وسيباستيان لارسون وإيميل فورسبيرغ وأوسكار هيلييمارك وفيكتور كلايسون وجيمي دورماز وماركوس بيرغ وأولا تويفونين. (الأناضول)