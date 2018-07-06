تركيا تصدر أوامر احتجاز ضد 346 شخصا بينهم جنود بسبب صلتهم بمحاولة الانقلاب

اسطنبول: أصدرت النيابة العامة التركية الجمعة أوامر احتجاز لـ346 شخصا، من بينهم جنود لايزالون فى الخدمة، بسبب مزاعم بشأن صلتهم برجل دين إسلامي متهم بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت عام 2016 بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وتشهد القوات المسلحة التركية عمليات تطهير شبه يومية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضافت الاناضول أن قرار الجمعة يستهدف من يشتبه أنهم أعضاء في منظمة إرهابية في اسطنبول ومدينة ازمير في بحر إيجه.

وتصنف أنقرة الحركة العالمية لفتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة بأنها منظمة إرهابية. وينفي غولن، وهو حليف سابق للرئيس، رجب طيب أردوغان الاتهامات.

وقالت الاناضول إنه تم اعتقال أكثر من 70 ألف شخص، بينما فقد أكثر من 110 الاف شخص وظائفهم منذ انقلاب فاشل وقع عام 2016، بسبب مزاعم بشأن صلتهم بغولن.