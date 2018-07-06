رئيس الوزراء الماليزي يعرب عن خيبة أمل بلاده لصمت السعودية تجاه تهم الفساد ضد نجيب عبد الرزاق

لندن ـ “القدس العربي”: عبر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عن خيبة أمل بلاده لعدم نفي السعودية ادعاءات رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بأن الأموال التي وجدت بحوزته هي التي دفعتها له.

وأضاف مهاتير في لقاء مع قناة “الجزيرة” أنه لا يمكن اتهام الرياض بالتدخل في الشؤون الداخلية الماليزية إلا إذا ثبت ذلك بالدليل القاطع.

وتابع أن عبد الرزاق “ادعى مرة أنها لشخص ما، ومرة أخرى أنها لشخص من العائلة المالكة السعودية، لكنه لم يقدم أي دليل على هذا”، موضحا أنه لهذا السبب “لا يمكن أن نتهم السعودية إلا إذا ثبت طبعا بالدليل أنها حاولت التدخل في السياسة الماليزية”.

وكانت محكمة في كوالالمبور وجهت الأربعاء الماضي تهمة الفساد الى عبد الرزاق لقبوله رشاوى بملايين اليوروهات في اطار تحقيق في فضيحة اختلاس اموال من صندوق سيادي ساهمت في الاطاحة به بعد تسعة اعوام في السلطة.

ونجيب، اول رئيس حكومة سابق في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا يمثل امام محكمة، متهم بقبول رشاوى بقيمة 42 مليون رينغيت (8,9 ملايين يورو) وثلاث جنح اخرى تتعلق باستغلال للثقة. وقد يحكم عليه بالسجن لكل تهمة يدان بها. وأفرجت عنه السلطات بكفالة لكنه اضطر الى تسليم جوازي سفره الماليزينيين الى السلطات وستبدأ المحاكمة في مطلع شباط/فبراير 2019.

وتتصل هذه التهم بشركة “اس ار سي انترناشونال” التي كانت في الاساس تابعة للصندوق السيادي “1ماليجا ديفلوبمنت برهاد” (1ام دي بي) الذي اسسه نجيب إثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز عشرة مليارات يورو.

وعندما كان في السلطة، احتكر نجيب كل ما يمس بالصندوق وتمكن من اغلاق تحقيقات حول الفضيحة واستبعد المنتقدين في هذه القضية من الحكومة واسكت وسائل الاعلام وقام باعتقال اشخاص تحدثوا عن الفضيحة.

- تحقيقات دولية–

يشتبه بان رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 64 عاما اختلس ما يعادل 640 مليون يورو، لكنه نفى ذلك. وتجري تحقيقات في قضية هذا الصندوق السيادي في عدد من الدول وخصوصا سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة.

وقال تيان شوا نائب رئيس حزب عدالة الشعب (كيديلان راكيات) وهو تشكيل في التحالف الجديد الذي وصل الى السلطة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في ايار/مايو ان “نجيب هو اول رئيس (سابق) للوزراء يوجه اليه اتهام رسمي في تاريخ ماليزيا”.

واضاف ان “هذا يشكل بداية عصر جديد لن يعفى فيه أي شخص يشغل منصبا عاما من الملاحقات إذا استغل السلطة”.

وبعيد مغادرة نجيب السلطة، كشفت الشرطة انها صادرت مئات الصناديق التي تحوي حقائب يد فاخرة ممتلئة بالأموال والمجوهرات، خلال عمليات دهم في اطار التحقيق في اختلاس أموال الذي يستهدف الرجل الذي كان رئيسا للحكومة حتى ايار/مايو 2018.

وأكدت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الاخيرة ويقودها مهاتير محمد (92 عاما) انها ترغب في استعادة الاموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي الذي تم تأسيسه لتحديث البلاد.

- 12 الف قطعة مجوهرات–

في بيان نشر مساء الثلاثاء، أكد اقرباء لنجيب ان الشبهات والتحقيقات التي تستهدف رئيس الوزراء السابق “دوافعها سياسية وجاءت نتيجة انتقام سياسي”.

وبين الاشياء التي تمت مصادرتها خلال مداهمات لمنازل نجيب مجموعة هائلة تتألف من 12 ألف قطعة مجوهرات بينها 1400 عقد و2200 خاتم. وتقدر قيمة أغلى قطعة بينها وهي عقد، بـ6,4 ملايين رينغيت (1,3 مليون يورو).

وبين القطع التي تمت مصادرتها 423 ساعة تقدر قيمتها بـ78 مليون رينغيت (17 مليون يورو) و234 نظارة.

وقدر المحققون قيمة المنتجات التي تمت مصادرتها بـ234 مليون يورو. وهي تشمل 26 عملة اجنبية تبلغ قيمتها 116 مليون رينغيت (24 مليون يورو) نقدا ومئات من حقائب السيدات من دور فاخرة.

وزوجة نجيب، روسما منصور لم تكن تتمتع بأي شعبية خصوصا بسبب إسرافها في الأموال خصوصا لشراء حقائب يد وملابس باهظة الثمن.

وتزامن اعتقال عبد الرزاق ثم الإفراج عنه بكفالة مع بدء هيئة مكافحة الفساد الماليزية استجواب زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء السابق، ضمن إطار التحقيق في عملية غسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا للتنمية السيادي.