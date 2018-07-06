الاحتلال يمنع متضامنا سويديا من دخول فلسطين بعد 11 شهرا سيرا على الأقدام- (صور)

“القدس العربي”: منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلية، متضامن سويدي من دخول فلسطين، بعد وصوله إلى جسر الملك حسين، الحدود الأردنية الفلسطينية، سيراً على الأقدام قادماً من السويد.

وسلّمت سلطات الاحتلال، الناشط السويدي بنجامين لادرا قراراً يقضي بمنعه من دخول فلسطين بعد إخضاعه للتحقيق 6 ساعات خلال عبوره الجسر فجر الجمعة.

وقطع لادرا مسافات شاسعة سيرا على الأقدام استغرت نحو 11 شهراً، للوصول إلى فلسطين، وإعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني.