إيران: يجب تعويض خسائر العقوبات الأمريكية بالكامل لبقاء الاتفاق النووي

فيينا: قال مسؤول إيراني كبير الجمعة إن القوى العالمية يجب أن تعوض إيران تعويضا كاملا عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الأمريكية لإقناعها بالبقاء في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق في مايو أيار.

وقال المسؤول في تصريحات لرويترز “نحن مستعدون لكل الاحتمالات… انهيار الاتفاق سيزيد التوتر في المنطقة… وعلى الموقعين الآخرين التعويض عما أحدثته العقوبات الأمريكية”. (رويترز)