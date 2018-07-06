السويد تدعو إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

ستوكهولم: دعت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، إسرائيل لرفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.

وقالت فالستروم في جلسة مساءلة بالبرلمان السويدي، الجمعة، “على إسرائيل رفع الحصار الذي تفرضه على غزة وفتح المعابر الحدودية مع غزة وتأمين وصول المساعدات الطبية والغذائية”.

وأشار الوزير السويدي إلى سوء الأوضاع الإنسانية في غزة. لافتًا إلى استمرار المظاهرات في غزة منذ 30 آذار/ مارس الماضي ومقتل 136 شخصًا، وإصابة أكثر من 15 ألف شخص بينهم أطفال.

وفي إطار فعاليات مسيرة العودة، يتظاهر الآلاف قرب السياج الفاصل، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها في 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة. (الأناضول)