مصرع 12 شخصًا في حادث سير وسط مصر

القاهرة: لقى 12 شخصًا مصرعهم، الجمعة، وأصيب 7 آخرون، في حادث سير بمحافظة المنيا وسط مصر.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإنه وقع حادث تصادم بين سيارة أجرة وحافلة على الطريق الصحراوي الشرقي لمحافظة المنيا.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 7 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى حكومي قريب.

وفي يونيو / حزيران 2017، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (رسمي)، ارتفاع إجمالي عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2016 إلى 14710 حوادث، مقابل 14548 حادثًا عام 2015، بنسبة ارتفاع 1.1 %، ونتج عن هذه الحوادث 5343 وفاة، و18646 مصابًا، و21089 مركبة تالفة.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربيًا، و109 عالميًا من إجمالي 180 دولة، من حيث معدلات وفيات حوادث السير.(الأناضول).