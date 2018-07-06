هل رفض عادل إمام التقاط صورة مع قصي خولي ! – (شاهد)

لندن – “القدس العربي” : غرد المخرج المصري عمرو عرفة عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر”، وضّح من خلال هذه التغريدة أن الفنان السوري قصي خولي طلب من عادل إمام أن يشاركه صورة يلتقطها مع هند صبري ويسرا وعمرو عرفة، لكن الزعيم رفض في بادئ الامر، ثم اقتحم قصي الصورة لدى التقاطها.

وكان عمرو عرفة قد نشر صورة جمعته بقصي خولي ويسرا وهند صبري وعادل امام، وكتب عليها : ” لما بنكبر، الطفل اللي جوانا بيفضل عايش وبيخرج وقت اللزوم. و الزعيم بعد ما رفض طلب صديقي قُصي خولي انه يتصور معانا ولقانا متجمعين، راح حاشر دماغه وقال فيها لأخفيها زي الأطفال بالضبط”.