المعارضة السورية بالجنوب تتوصل إلى اتفاق مع الروس..هذه تفاصيله

درعا ـ محمد مستو

قال الناطق باسم العمليات المركزية (معارضة) في الجنوب السوري حسين أبو شيماء لمراسل الأناضول إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي يقضي بتسليم سلاح المعارضة الثقيل وانتشار تدريجي للشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.

وأوضح أبو شيماء أن الاتفاق نص على أن تنسحب قوات النظام السوري من بعض البلدات التي تقدمت فيها مؤخراً، وأن يتم انتشار الشرطة العسكرية الروسية على مراحل بدءًا من الحدود الأردنية.

كما نص الاتفاق على خروج من لا يرغب بالبقاء في المنطقة بعد سريان التفاهم. (الأناضول)