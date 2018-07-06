شيرين عبد الوهاب تثير الجدل على انستغرام والتهاني تنهال عليها ! – (صورة)

لندن – “القدس العربي ” : نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة على حسابها على انستغرام اثارت الجدل من خلالها، حيث أطلت بصحبة طفل رضيع، وعلقت على اللقطة بقول: “أحلى إحساس في الدنيا حمزة”.

وتفاعل متابعو شيرين عبد الوهاب مع صورتها مع الطفل الرضيع، حيث اختلط الأمر على البعض فظنوا إنه ابنها من زوجها الفنان حسام حبيب، مما جعلهم يكتبون التعليقات المليئة بالمباركة والحب.

ونفى البعض مسألة أن يكون هذا الطفل هو ابن شيرين ، لأنها ببساطة تزوجت في شهر ابريل الماضي، ولا يعقل إنها أنجبت بعد 3 شهور فقط!

وسأل محبو شيرين عبد الوهاب عن صلة القرابة بينهما وبين هذا الطفل الرضيع، لتجيب بدورها على أحد متابعيها بأنه ابن صديق لها.

وعلى الرغم أن النجمة المصرية نفت بشكل قاطع إنه ابنها، إلا أن البعض مازال يتساءل هل حمزة هو ابن شيرين وحسام حبيب؟!

وكانت هناك شائعات قوية تطارد شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة، تفيد بحملها إلا إنها نفت الأمر بشكل غير مباشر، عندما نشرت صوراً لها وهي بالملابس الرياضية، مشيرة إلى إنها بدأت يومها بالرياضة والتسوق.