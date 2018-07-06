كيف ردت أحلام على خبر طلاقها الذي تصدر تويتر؟ – (صورة )

لندن – “القدس العربي ” : تصدر هاشتاغ على تويتر يفيد بطلاق الفنانة احلام وزوجها مبارك الهاجري، الأمر الذي صدم كل محبيها الذين يعرفون قصة حبهما، فهل وقع الانفصال حقا؟!

من جانبها ردت أحلام على مطلقي هاشتاغ “طلاق الفنانة أحلام”، بكلمات طريفة حاسمة تقول: “يا صاحب الهشتاق على الأقل سوّ هشتاق لحفلتي في #امريكا تاريخ ٢١//٧//٢٠١٨ المشكلة انه يحبني وانا احبه وحنا نحب بعض واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد واجد”.