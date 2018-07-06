المجلس الدستوري الفرنسي يأمر بإلغاء قانون يعاقب على مساعدة المهاجرين غير النظاميين

باريس-’’ القدس العربي’’- آدم جابر:

وجه المجلس الدستوري الفرنسي صفعة قوية للبرلمانيين الفرنسيين الذين صادقوا، مؤخرا على قانون تعاقب بموجبه كلّ من مد يد العون للمهاجرين غير النّظاميين، حيث أمرض بإلغاء هذا التشريع باسم مبدأ ’’ الأخوة الإنسانية’’، ولاقت هذه الخطوة ترحيباً كبيراً من كافة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، في مقدمتها تلك المدافعة عن حقوق المهاجرين،

واعتبر المجلس أن تقديم مساعدة لأي مهاجر في وضعية غير قانونية، لا يعتبر مخالفاً للقانون، ولا يستوجب أي عقوبة، مشددا على حرية تقديم المساعدة للآخرين بهدف إنساني، دون أي اعتبار لقانونية إقامة المهاجر الأجنبي على الأراضي. وهي أول مرة يذكر فيها المجلس الدستوري بأن شعار الجمهورية الفرنسية هو ’’ حرية – مساواة- أخوة’’.

وجاء قرار المجلس الدستوري في سياق الشكوى التي تقدم بها سيدريك هيرّو ، المزراع والناشط الفرنسي المعروف بمساعدته للمهاجرين الوافدين عبر الحدود الإيطالية، والذي سبق وأن صدر ضده حكم بجنحة التضامن’’ ، التي يطالب العديد من المناضلين والجمعيات الحقوقية والإغاثية، بإلغائها، باعتبار أنها تمثل ’’ عارا وانتقاصا من إنسانية الإنسان’’ .

ويعاقب كل من حكم عليه بهذه الجنحة (مساعدة أجنبيا للدخول إلى الأراضي الفرنسية أو التحرك داخلها أو الإقامة غير القانونية فيها) بـالسجن لمدة خمس سنوات مع دفع غرامة مالية تصل إلى 30 ألف يورو .