لوك عمرو دياب الجديد يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي – (صورة)

القاهرة – “القدس العربي ” : أحيا الفنان عمرو دياب حفل زفاف في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، ليتم الكشف عن اللوك الجديد الذي اتبعه هذه الأيام استعداداً لطرح ألبومه الجديد.

أطل عمرو بلوك جديد حيث صبغ خصلات شعره باللون الأشقر، وترك لحية بسيطة، وعلى إثره تم تداول صوره الأخيرة بشكل كثيف على مواقع التواصل، ليؤكد محبيه إنه يعتمد هذا اللوك استعداداً لتصوير بوستر ألبومه الجديد والمنتظر إصداره قريباً.

ومن المعروف عن دياب إنه يحب مع كل ألبوم يطرحه، أن يطل على الجمهور بلوك جديد ومختلف، فهو أيقونة للشباب ومصدر للموضة في الوطن العربي.

وفي سياق آخر، يستعد الهضبة لاختيار 12 أغنية من 35 أغنية تم تسجيلها، لتكون هذه أغاني ألبومه الجديد المنتظر طرحه.

وعلى الرغم من انشغال عمرو دياب بألبومه الجديد، ورغبته في إطلاقه قبل موعد حفله الصيفي في الساحل الشمالي، والذي اعتاد كل عام أن يغني أغانيه الجديدة مع محبيه، إلا أن البعض مازال يتحدث عن زواجه من الفنانة دينا الشربيني.

ومن المفروض أن عمرو دياب سيعلن زواجه من دينا الشربيني هذا الشهر، وسوف يقيم حفل زفاف في اليونان تزامناً مع حفله هناك والمقرر إحيائه يوم 26 يوليو.